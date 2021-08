L'Ue è vicina all'obiettivo sui vaccini, il 70% degli adulti ha ricevuto una dose

BRUXELLES - L'Ue vicina all'obiettivo. Il 70% degli europei vaccinato con una dose, il 57% col richiamo. Ad annunciare il risultato è stata, che ha evidenziato come queste cifre collochino "l'Europa tra i leader mondiali". Secondo l'organizzazione Our world in data (al 26 luglio), infatti l'Unione superava ad esempio sia il Regno Unito, col 54,93% di cittadini pienamente immunizzati, che gli Stati Uniti col 48,79%. Ma da palazzo Berlaymont un portavoce ha chiarito: "i sieri necessari sono stati distribuiti agli Stati membri" nelle scorse settimane. Come a indicare: se alcune campagne nazionali vanno più a rilento, la responsabilità non è di Bruxelles., con soltanto il 18,5% dei suoi cittadini ad aver ricevuto il primo shot, ed il 16,7% entrambe. E anche , qui è rispettivamente il 30,1% ed il 36% ad essere pienamente immunizzato, secondo i dati del Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc). E comunque, come ha indicato , impegnata in un tour delle capitali Ue proprio per aiutare a sbloccare le situazioni più critiche, "le proiezioni indicano che la vaccinazione completa di almeno il 70% di europei avverrà entro la fine dell'estate".Secondo l' sono poco meno di 520 milioni le dosi distribuite, contro i 443milioni di shot somministrati, ovvero, quasi 80 milioni i sieri rimasti sugli scaffali. Il vero obiettivo è insomma quello di scongiurare la quarta ondata, le cui conseguenze, oltre a nuovi morti, porterebbero "al deragliamento della ripresa economica", spazzando via "4.500 miliardi dal Pil entro il 2025", come ha avvertito il Fondo monetario internazionale riferendosi alla situazione globale.

