La Commissione lancia misure contro la strumentalizzazione dei migranti

BRUXELLES - Sono le proposte di Bruxelles . "Abbiamo la responsabilità di garantire che gli Stati membri siano attrezzati per garantire una risposta rapida, coordinata ed europea alle situazioni di crisi, anche quando i migranti sono strumentalizzati", ha sottolineato, spiegando che la Commissione Ue sta "introducendo una struttura più permanente nel diritto" che consenta di tipizzare la strumentalizzazione."La nostra soluzione più permanente e sistemica" per gestire i flussi migratori , dando alla Ue una politica migratoria prevedibile e significativa". ha aggiunto Schinas. "Ora tocca alla presidenza francese" guidare i negoziati in seno al Consiglio Ue nel primo semestre del 2022, "spero che abbiano successo", ha concluso.

