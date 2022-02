La Sicilia punta su donne, giovani e occupazione

BRUXELLES - Saranno i pilastri della nuova programmazione per la Sicilia, presentati all'evento annuale dedicato al Fondo sociale europeo della Regione che si è svolto in modalità mista, online e all'Assessorato regionale Istruzione e Formazione professionale.L'incontro, moderato da , è iniziato con i saluti di . Hanno poi partecipato - fra gli altri - anche , e .A seguire, i protagonisti dei progetti legati al Fondo sociale europeo in Sicilia hanno portato le loro con un'attenzione particolare per l'inserimento lavorativo e la crescita professionale.Infine, , ha presentato una relazione sullo stato di attuazione del programma e illustrerà le principali novità del nuovo settennato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA