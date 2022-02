Le proposte di ANSA assieme agli studenti siciliani per un'Europa più verde

BRUXELLES, 21 FEB - Aree verdi obbligatorie in ogni centro urbano, disincentivi per l'uso dei mezzi a benzina, fondi per pulire le spiagge, un corpo forestale europeo e più fontane pubbliche nelle città europee: queste alcune delle 20 proposte per un'Europa più verde emerse dalla collaborazione tra ANSA ed il Liceo scientifico Elio Vittorini di Lentini, il liceo tecnologico grafico Einaudi Pareto di Palermo ed il liceo Scaduto di Bagheria. Tutte le proposte sono pubblicate sulla piattaforma della Conferenza sul Futuro dell'Europa.Le idee, nate durante l'AnsaForum di dicembre a cui hanno partecipato Europa direct Palermo, il capo dell'Ufficio in Italia del Parlamento europeo, Carlo Corazza ed il parlamentare europeo dei Verdi Ignazio Corrao, confluiranno del dibattito delle prossime plenarie della conferenza a Strasburgo ed avranno l'opportunità di far parte delle raccomandazioni finali della conferenza.

