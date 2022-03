McGuinness, per il futuro dell'Ue serve la spinta dei cittadini sulle rinnovabili

STRASBURGO - "La raccomandazione dei cittadini sull'aumento degli investimenti sulle energie rinnovabili è quantomai pertinente data la guerra in Ucraina. Per accelerare questo processo però abbiamo bisogno di investimenti e di nuove regole unitarie per incanalare fondi nelle rinnovabili". Così la commissaria Ue ai Servizi finanziari Mairead McGuinness, durante il suo intervento alla plenaria della Conferenza sul Futuro dell'Europa in corso a Strasburgo."Dobbiamo dotarci di tutti questi strumenti al più presto anche per affrontare la sfida che questa guerra ci ha portato. L'Europa ha saputo rispondere in maniera unitaria e forte, ma bisogna spiegare ai cittadini che affronteremo sofferenze e tempi difficili ma sono un prezzo che siamo disposti a pagare poiché non è nulla rispetto alla battaglia che affronta oggi l'Ucraina per la sua libertà", ha concluso McGuinness.

