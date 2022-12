Metsola e Nardella propongono invio generatori corrente a Kiev

STRASBURGO - La campagna verrà presentata in una conferenza stampa a Strasburgo alle 13:00 dalla presidente del Parlamento europeo, co-iniziatore della campagna, e da Andriy Yermak, a capo del gabinetto del Presidente Volodymyr Zelensky." Così la presidente dell'eurocamera, Roberta Metsola, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto. "Dieci milioni di ucraini sono oggi senza elettricità è ora di attivarsi per aiutarli", ha spiegato Metsola alla conferenza a cui hanno partecipato anche Dario Nardella, sindaco di Firenze, e da Andriy Yermak, capo di gabinetto di Volodymyr Zelensky.. E' questo l'appello che Andriy Yermak, capo del gabinetto del presidente Volodymyr Zelensky, ha lanciato in videocollegamento all'Eurocamera. "Stiamo per affrontare il nostro inverno più duro", ha sottolineato Yermak.

