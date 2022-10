Metsola ricorda la tragedia di Lampedusa, 'serve passo avanti'

STRASBURGO - ove anni fa abbiamo promesso un cambiamento e dobbiamo fare un passo avanti sul tema delle migrazioni". Lo ha detto la aprendo la settimana della plenaria a Strasburgo. "È un piacere dare il benvenuto alla professoressa Azadeh Kian a Strasburgo. Il mio messaggio a tutte le donne che lottano per i loro diritti in Iran: non siete sole. Il Parlamento Europeo è al fianco degli iraniani che chiedono un cambiamento. Per le donne, per la vita, per la libertà", ha detto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA