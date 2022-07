Minuto di silenzio in aula all'Eurocamera per la tragedia della Marmolada

BRUXELLES - Minuto di silenzio in apertura della Plenaria al Parlamento europeo per ricordare le vittime del crollo sulla Marmolada e le tre persone rimaste uccise sparatoria in un centro commerciale di Copenaghen. "Siamo qui riuniti oggi all'indomani di una terribile sparatoria, siamo vicini alle famiglie delle vittime e al popolo danese" e "abbiamo visto anche le terribili notizie del crollo di un ghiacciaio in Marmolada. Esprimo le nostre più sincere condoglianze a nome del Parlamento europeo", ha esordito la presidente Roberta Metsola chiedendo il minuto di silenzio dell'Aula.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA