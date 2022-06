Ok a 374 milioni per trasporto merci su rotaia in Italia

BRUXELLES - Via libera dell'Antitrust Ue a uno schema di aiuti di Stato dell'Italia da a causa della pandemia di coronavirus e delle restrizioni che l'Italia e altri paesi ha dovuto attuare. Gli aiuti saranno erogati sotto forma di sovvenzioni dirette. La misura sarà aperta alle imprese attive lungo tutta la catena logistica e di trasporto merci su rotaia. Bruxelles ha ritenuto che la misura sia proporzionata e in linea con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato."Continuiamo a lavorare a stretto contatto con tutti gli Stati membri per garantire che le misure nazionali a sostegno di tutti i settori colpiti dalla crisi, compreso il settore ferroviario, possano essere attuate il più rapidamente possibile, in linea con le norme dell'Unione", ha commentato la.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA