Ok dell'Ue a 380 mln di aiuti all'Italia per la ripresa sostenibile dopo la pandemia

BRUXELLES - Lo ha annunciato oggi la Commissione europea. Il regime di aiuti sarà cofinanziato dai Fondi strutturali e di investimento europei. L'aiuto potrà essere concesso in diverse forme: sovvenzioni dirette, tassi di interesse agevolati su prestiti, prestiti agevolati, garanzie, anticipi rimborsabili, azioni e obbligazioni. e accelerare le transizioni verde e digitale. Si prevede che la misura, aperta a tutti i settori tranne quello finanziario, andrà a beneficio di circa 5.000 aziende. La Commissione ha riscontrato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo, non supererà l'1% del budget totale del regime per beneficiario e sarà concesso entro il 31 dicembre 2022. La Commissione ha pertanto concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata.

