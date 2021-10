Parità di genere, Sud Italia in fondo alla mappa Ue

BRUXELLES - ma anche fra le peggiori in Ue - per la parità di genere: è quanto emerge dallapubblicata oggi dalla Compilata sulla base della combinazione dell'indice di successo e quello di svantaggio femminile, questa fotografia della situazione riporta, per le quattro regioni del Sud Italia, un punteggio si attesta mediamente su quota 37. Il più alto tra le regioni italiane è invece il punteggio dell'Emilia-Romagna (51), seguito da quello di Lombardia e Provincia autonoma di Bolzano (entrambe a quota 50). La condizione femminile, secondo i dati diffusi oggi da Bruxelles, tocca il punto più basso in alcuni regioni della Grecia, dove il punteggio si attesta tra quota 31 e 35, e in zone della Romania dove si arriva a malapena a sfiorare i 30 punti. Dal lato opposto della classifica si colloca invece la regione finlandese di Helsinki-Uusimaa a cui sono stati assegnati ben 79 punti.

