Premio europeo Heritage Awards a progetto sui pupi siciliani

PALERMO - Il museo delle marionette "Antonio Pasqualino" e l'associazione per la conservazione delle tradizioni popolari sono tra i vincitori del premio internazionale European Heritage Awards. La commissione ha assegnato con fondi europei un riconoscimento al piano di salvaguardia dell'opera dei pupi siciliani dichiarata dall'Unesco patrimonio orale e immateriale dell'umanità.Il progetto si è articolato in più fasi, a partire dalla documentazione dello stato attuale del teatro dei pupi siciliani al quale si collegano altri operatori e collezionisti. "Il progetto premiato - dice il direttore del museo delle marionette, Rosario Perricone - è frutto di un lavoro sterminato e corale, mirato a proteggere un patrimonio fondamentale non soltanto in Sicilia. Abbiamo posto le basi per continuare a dare sempre più visibilità nazionale e internazionale del teatro di figura isolano".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA