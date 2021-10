Regioni, cambiare criteri per attivare i fondi Ue su disastri ambientali

BRUXELLES - , sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico. Lo hanno ribadito durante la , in un dibattito con il commissario Ue per gli Aiuti umanitari Janez Lenarcic e la rappresentante speciale del Segretario generale Mami Mizutori.Tra gli italiani, il , che è stato relatore di un parere sul tema. "Insieme bisogna, in particolare per il Fondo di solidarietà europeo, che oggi sono difficilmente attuabili. Il clima cambia, anche le calamità e pertanto anche i criteri per risarcire devono fare altrettanto", ha detto Cirio.A margine del dibattito, è intervenuto anche , menzionando gli incendi che hanno colpito la regione. "Mi auguro che, grazie anche al contributo del Comitato, si possa , il programma europeo di protezione civile. Questo strumento dovrebbe essere "operativo con maggiore frequenza in modo che si possa migliorare sia l'attività di prevenzione che di gestione di eventuali eventi estremi", ha evidenziato Irto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA