BRUXELLES - "Abbiamo fatto tanto per avere una legge e per riaprire in modo ordinato, direi che il Green Pass va usato". Lo ha detto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, a margine della cerimonia di consegna della laurea in memoria di Antonio Megalizzi. "Ogni Paese si deve concentrare per utilizzare al meglio questo strumento, procedendo in modo ordinato alla riapertura di tutti i settori, dalla cultura al turismo"

