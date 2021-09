BRUXELLES - Così via Twitter il presidente del Parlamento europeo, , in reazione alla notizia della condanna dei due oppositori bielorussi. "Il Parlamento europeo chiede il loro immediato rilascio e continuerà a sostenere l'opposizione in Bielorussia", conclude Sassoli.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA