Sindaci del Sud Italia, 'Il Pnrr va corretto e non stravolto' 

BRUXELLES - È l'appello presentato oggi alla commissione Petizioni del Parlamento europeo, dal sindaco di Acquaviva delle Fonti (Bari), a nome della 'Rete dei Sindaci del "Recovery Sud"' e in conferenza stampa insieme all'europarlamentare (Greens/Efa). La minore allocazione delle risorse al Sud, passata dal 70% al 40% al 25%, secondo Carlucci comporta comuni che "non vedono alcuna efficacia sulle aree produttive" e rincorrere in "affanno" i bandi con "macchine amministrative non riformate né rimpolpate".Ha risposto Angel Catalina Rubianes, del dipartimento Recovery della Commissione: "Non ci sarà un successo nell'implementazione del Piano di ripresa e resilienza se non ci sono interventi sostanziali nel Sud come previsto". L'italia - ha ricordato - dovrà "fornire informazioni precise sull'andamento dei vari investimenti e riforme". La Commissione non ha però commentato le richieste di modificare il piano per tornare all'allocazione del 70%. In chiusura, gli eurodeputati hanno deciso di passare il testimone alla commissione Regi per poi riparlarne in futuro.

