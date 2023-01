Sinistra Ue, 'bloccare tutti i dossier sul Marocco al Pe'

BRUXELLES, 19 DIC - "Per salvaguardare il lavoro dell'Eurocamera in relazione al Marocco servono misure simili a quelle adottate sul caso del Qatar." Lo ha detto all'ANSA il portavoce della delegazione delle sinistre all'Eurocamera. "I resoconti dei media sulle accuse secondo cui il Marocco avrebbe anche tentato di influenzare il lavoro del Parlamento europeo attraverso atti di corruzione sono estremamente preoccupanti e dovrebbero essere presi con la massima gravità, per questo chiediamo queste misure", sottolinea il portavoce di The Left, concludendo: "E' evidente che la a maggioranza faccia di tutto affinché che il Qatargate sia trattato come un'eccezione isolata piuttosto che un momento critico per indagare e affrontare il problema più ampio dell'influenza indebita e dell'interferenza nel processo decisionale dell'Ue in modo più ampio".

