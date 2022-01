Studio, aree urbane sede privilegiata manifatturiero

BRUXELLES - e quello che si credeva un relitto del Novecento continua a caratterizzarne il tessuto economico con connotazioni nuove che le analisi tradizionali non riescono a intercettare. È quanto emerge dal , realizzato dal programma di cooperazione europeo .In particolare, le grandi aree urbane continuano ad essere una sede privilegiata per il manifatturiero: più della metà (54%) della forza lavoro nell'industria europea, pari a circa e genera un valore aggiunto di circa.All'interno di tali regioni,: qui 8,4 milioni di lavoratori industriali generano il 30% circa della produzione industriale europea. L'importanza delle aree metropolitane come sedi industriali non sembra essere diminuita nell'ultimo quarto di secolo: la percentuale dei lavoratori del manifatturiero impiegati nelle regioni metropolitane è calata solo del 3% dal 1995, a fronte di aumento della produzione industriale dell'1%."Le analisi tradizionali - spiega - non riescono a cogliere questo quadro per diversi motivi. In primo luogo, fanno riferimento alla città principale e non all'area urbana circostante: se si allarga lo sguardo e si considera quest'ultima dimensione, ci si rende conto che l'industria è rimasta". In altri termini, esiste una più che è alla base di un modello industriale più diffuso sul territorio."La manifattura, inoltre, è molto diversa rispetto al passato ed è caratterizzata da un'", aggiunge Fedeli. In sostanza, per una parte di industria che è migrata, un'altra è arrivata e cerca nelle aree urbane la propria base di riferimento. Il nuovo tipo di industria urbana si basa sulla , ma non solo. "Ci sono settori fondamentali come la logistica urbana o la fornitura di servizi - acqua, energia, trattamento dei rifiuti, ad esempio - che funzionano come veri e propri settori manifatturieri avanzati", spiega ancora la professoressa.Un cambiamento di paradigma che ha une. "Chi lavora in questo tipo di industria non è più il colletto blu, ma è un lavoratore più specializzato, è difficile reimpiegare chi ha competenze diverse da quelle richieste dalla nuova manifattura. E questa - conclude Fedeli - rappresenta , specie quelle con un grande passato manifatturiero".

