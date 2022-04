Tre appelli per il nuovo Bauhaus europeo

BRUXELLES - Tre nuovi inviti a , integrando il nuovo Bauhaus europeo nelle comunità locali. Lo ha annunciato oggi la Commissione Ue.I primi due bandi, lanciati dall', si concentrano sulle attività di coinvolgimento dei cittadini e sulla co-creazione di spazi pubblici. Il terzo bando fornirà invece assistenza tecnica ai comuni di piccole e medie dimensioni, che non hanno la capacità o l'esperienza per realizzare le loro idee progettuali.Inoltre, il 7 aprile Bruxelles darà il via al .

