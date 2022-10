Ue, più export gas da Algeria, consolidare cooperazione

BRUXELLES, 10 OTT - "Vogliamo consolidare il partenariato tra Ue e Algeria. Ho proposto di tenere ogni anno un dialogo tra Ue e Algeri sull'energia". Lo ha detto la commissaria Ue all'Energia Kadri Simson, in visita ad Algeri, ricordando come l'Europa è il più grande mercato di gas naturale per il Paese africano. "Possiamo entrambi beneficiare di un aumento dei volumi dell'export. Questo aumento potrebbe essere raggiunto anche grazie alla collaborazione con le società energetiche europee e ai loro investimenti nei giacimenti di gas disponibili in Algeria"

