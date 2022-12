Ue propone giro di vite per violazioni sanzioni a Mosca

BRUXELLES - La proposta stabilisce norme comuni che renderanno più facile indagare, perseguire e punire le violazioni in tutti gli Stati membri. Ciò significa che aggirare o tentare di aggirare le sanzioni occultando fondi o nascondendo il proprietario finale dei fondi sarà un reato. A seconda del reato, la singola persona potrebbe essere soggetta a una pena di almeno cinque anni di carcere; le società potrebbero essere soggette a sanzioni non inferiori al 5% del fatturato mondiale totale."che li nascondono in diverse giurisdizioni attraverso elaborate strutture legali e finanziarie. La direttiva proposta stabilirà lo stesso livello di sanzioni in tutti gli Stati membri. In questo modo si colmeranno le lacune giuridiche esistenti e si aumenterà l'effetto deterrente della violazione delle sanzioni dell'Ue", nota la Commissione.; il mancato congelamento di tali fondi; consentire l'ingresso di persone designate nel territorio di uno Stato membro o il loro transito nel territorio di uno Stato membro; effettuare transazioni con Paesi terzi che sono vietate o limitate da misure restrittive dell'Ue; commerciare in beni o servizi la cui importazione, esportazione, vendita, acquisto, trasferimento, transito o trasporto sono vietati o limitati; fornire attività finanziarie vietate o soggette a restrizioni oppure fornire altri servizi vietati o soggetti a restrizioni, come servizi di consulenza legale, servizi fiduciari e servizi di consulenza fiscale". La proposta sarà ora discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio nell'ambito della procedura colegislativa ordinaria.

