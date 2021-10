Ue, accelerare su Unione bancaria, serve consenso politico

BRUXELLES - ": prima dobbiamo concordare un piano globale con il consenso politico. E questo ci consentirà di fare poi progressi sui singoli pezzi. Se vogliamo seriamente completarla, non c'è tempo da perdere". Lo ha detto , parlando alla conferenza annuale dell'Single Resolution Board (Srb)."Se ci atteniamo tutti alle nostre posizioni e preoccupazioni nazionali, non riusciremo a fornire il quadro per il nostro sistema bancario; che sta cambiando velocemente", ha sottolineato McGuinness, aggiungendo che fin qui è stata fatta . I primi due pilastri dell'Unione bancaria "hanno reso le nostre banche più resilienti", contribuendo "a mantenere stabile il nostro sistema finanziario durante la pandemia e il conseguente shock economico" ma, ha evidenziato ancora l'irlandese, "per mantenere la stabilità finanziaria e mantenere la nostra resilienza in una crisi futura, dobbiamo completare il nostro lavoro".Nonostante la "frustrazione" per la difficoltà di procedere sul dossier, ed è decisa a rafforzare l'architettura esistente e a procedere per "costruire il terzo pilastro dell'Unione bancaria: il sistema europeo di ass

