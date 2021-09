Ue conferma vertice con Usa su commercio e tecnologia

BRUXELLES - ", il 29 settembre, a Pittsburgh. Ad annunciarlo è la portavoce dell'Esecutivo comunitario per il Commercio, Miriam Garcia Ferrer, su Twitter. Sempre su Twitter la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, ha fatto sapere che saranno lei e Valdis Dombrovskis a partecipare all'incontro. a causa delle tensioni per l'annuncio della , e la ."Le alleanze strategiche riguardano la definizione di approcci comuni e il superamento delle difficoltà", ha scritto Vestager su Twitter, dopo l'annuncio della conferma dell'incontro di Pittsburgh. Alla riunione, la prima di questo genere, parteciperanno per parte Usa, il segretario di stato Antony Blinken, la segretaria al Commercio, Gina Raimondo, e la rappresentante per il commercio, Katherine Tai. Il Consiglio su commercio e tecnologia (Ttc) del 29 settembre affronterà in particolare la , spiega la portavoce Garcia Ferrer, su Twitter.In seguito, "dopo un ampio dibattito che avverrà al vertice dei leader Ue di ottobre, i gruppi di lavoro del Ttc discuteranno di per preparare la riunione successiva", in Europa. "Il risultato della riunione del 29 settembre - aggiunge Garcia Ferrer - sarà una dichiarazione congiunta e non è prevista una conferenza stampa". Una discussione sul Ttc è prevista oggi alla riunione degli ambasciatori dei 27 (Coreper).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA