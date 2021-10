Ue, Minsk usa esseri umani per fare pressione

STRASBURGO - " e guadagna soldi anche su questo. Il regime vuole destabilizzare l'Unione europea, ma Lukashenko non ha fatto i conti con l'oste e la nostra risposta è stata coesa". Lo ha detto la commissaria europea per gli affari interni . "Dobbiamo essere irremovibili con Lukashenko", ha aggiunto. Quanto alla Polonia la commissaria ha ricordato che la scorsa settimana ha incontrato le autorità di Varsavia e ha ribadito il messaggio della Ue: "Proteggere insieme i nostri confini e i nostri valori e unità contro Lukashenko". L'Ue è al "fianco della popolazione bielorussa", ha precisato la commissaria."Quest'anno gli . La Bielorussia non è parte di alcuna rotta migratoria, le persone vengo attirate verso Minsk da compagnie turistiche legate al regime, e poi trasportate al confine con autobus da persone in divisa ma senza mostrine", ha continuato la commissaria. e contro questo fenomeno abbiamo chiesto al Consiglio Ue di sospendere le facilitazioni ai visti europei per tutti i membri delle autorità bielorusse e di lasciarli invece per i cittadini. L'alto rappresentante Ue Josep Borrell inoltre nella sua visita in Iraq ha chiesto alle autorità locali di fermare questi voli verso Minsk e siamo al lavoro per portare questa richiesta anche nelle capitali africane", ha concluso Johansson.

