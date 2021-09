Vertice Usa-Ue rilancia cooperazione, tacito monito a Cina

WASHINGTON - Washington e Bruxelles hanno concordato in un comunicato finale comune di creando una decina di gruppi di lavoro: il (in particolare quello delle tecnologie a duplice uso, civile e militare, come quelle per la cybersorveglianza), l', la , in particolare sui semiconduttori, gli , compresa l'intelligenza artificiale (nel rispetto dei diritti umani) e le Con l'impegno a , in particolare quelle attuate da o che stanno minando il sistema commerciale mondiale". , che però non viene mai nominata. "Intendiamo collaborare per promuovere una crescita economica condivisa che favorisca i lavoratori su entrambe le sponde dell'Atlantico, incrementi il commercio e gli investimenti transatlantici, combatta la crisi climatica, protegga l'ambiente, promuova i diritti dei lavoratori, combatta il lavoro minorile e forzato, espanda catene di fornitura resilienti e sostenibili e allarghi la cooperazione sulle tecnologie critiche ed emergenti", si legge nel testo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA