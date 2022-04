Via libera agli aiuti all'Italia per l'impatto del covid sulle navi da crociera

BRUXELLES, 05 APR - . La misura è stata approvata nell'ambito della disciplina temporanea degli aiuti di Stato. Lo annuncia la Commissione stessa in una nota.Prevede che l'importo dell'aiuto per nave da crociera sarà pari al totale dei canoni portuali che il beneficiario ha pagato per l'attracco nei porti italiani nel periodo compreso tra il 24 luglio e il 31 dicembre 2021. Se l'importo complessivo delle tasse portuali pagate è superiore al bilancio complessivo del regime, le autorità italiane distribuiranno i fondi proporzionalmente ai beneficiari ammissibili.In particolare, l'aiuto non supererà i 2,3 milioni di euro per beneficiario e sarà concesso entro il 30 giugno 2022. La misura è stata ritenuta "necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro", in linea con le condizioni del quadro di riferimento temporaneo.

