Via libera al sostegno italiano di 10 milioni per il riciclo dell'alluminio

BRUXELLES - La Commissione europea dà via libera allo .Il sussidio, si legge in una nota, è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato nell'ambito della pandemia. Si tratta di sovvenzioni dirette e l'importo per beneficiario sarà calcolato sulla base della sua diminuzione del fatturato nel 2020, rispetto al 2019, fino al 20% di tale valore ed entro un massimale di 200 mila euro. L'aiuto, che sarà concesso entro il 30 giugno 2022, è aperto alle aziende di tutte le dimensioni che gestiscono impianti di raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti di alluminio che hanno continuato a funzionare nonostante il calo della domanda di materiale riciclato dovuto alla pandemia.La Commissione ha riscontrato che la misura è in linea con le norme Ue, è necessaria, appropriata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia.

