Zelensky arriva a Londra, domani atteso a Bruxelles

LONDRA -, per un primo saluto nell'ambito della visita odierna a sorpresa del presidente ucraino nel Regno Unito: la seconda all'estero dall'inizio della guerra con la Russia il 24 febbraio 2022, dopo quella compiuta negli Usa a dicembre, e la prima in Europa, come sottolineano i media locali evidenziando la scelta di Zelensky di visitare Londra prima di Bruxelles.Foto accompagnata da un messaggio di "benvenuto" e dallo slogan "Slava Ukraini".Lo fa sapere all'ANSA una fonte europea qualificata. Il presidente ucraino si rivolgerà ai 27 leader "in mattinata" e poi procederà a una serie d'incontri bilaterali. Lo riferisce la francese Bfm Tv. Al momento l'Eliseo non ha annunciato nulla. Zelensky domani sarà invece a Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo e parlare al Parlamento Ue.

