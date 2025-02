Ue, “pronti a rispondere con fermezza ai dazi di Trump”

Reazioni

"C'è molto in gioco. Rammarico su misure a Canada, Messico,Cina"

L’Unione europea è pronta a “rispondere con fermezza a qualsiasi partner commerciale che imponga dazi in modo ingiusto o arbitrario sui prodotti europei”: lo dichiara all’ANSA un portavoce della Commissione Ue, esprimendo “rammarico per la decisione degli Stati Uniti di imporre dazi a Canada, Messico e Cina”. “Al momento, non abbiamo informazioni su ulteriori dazi che colpirebbero i prodotti Ue. Il nostro rapporto commerciale con gli Stati Uniti è il più grande al mondo. C’è molto in gioco”, sottolinea Bruxelles, invitando Washington a “rafforzare questa relazione”. I dazi, aggiunge il portavoce, “sono dannosi per tutte le parti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA