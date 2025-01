Aci Catena, tromba d’aria scoperchia la palestra del Comprensivo Scandura

maltempo

I danni sono ingenti

Ingenti i danni che hanno devastato le strutture scolastiche di Aci Catena. Come si legge sulla pagina di informazione dell’Amministrazione Comunale su Facebook, quelli maggiori si sono avuti ad Aci S.Filippo dove una tromba d’aria ha seriamente danneggiato il plesso di via Leonardo Sciascia dell’I.C.Scandura.

Il tetto della palestra è stato scoperchiato e la struttura in ferro è stata spazzata a decine di metri di distanza ( così come le immagine aeree documentano). Fortunatamente ad oggi non si segnalano feriti, segno evidente che la popolazione raccoglie positivamente gli inviti di attenzione formulati dalla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile.