Agrigento, i bambini e le bambine del Tortorelle parlano di Pace con il Pinocchio di Malagigi

l'iniziativa

I bambini della scuola dell’infanzia e primaria ,del Tortorelle dell’IC Quasimodo di Agrigento , diretti dal dirigente scolastico dott. Antonio Lalomia, hanno “incontrato” il Pinocchio di Edoardo Malagigi in piazza Stazione per ascoltare il suo importante messaggio:

«È possibile un mondo senza guerra?». Questo è un interrogativo che chiunque si è posto. La storia e i tempi attuali sembrano suggerire una risposta negativa. Eppure, non bisogna rassegnarsi all’inevitabilità della guerra, ma impegnarsi per costruire la pace. La pace non è qualcosa di dato, ma un ideale da coltivare con costanza, che richiede lo sforzo di confrontarsi e comprendere l’altro. Solo così i conflitti possono essere risolti in maniera matura.