La Seap Volley Aragona al reparto di Pediatria dell'ospedale di Agrigento

La Seap Pallavolo Aragona, questa mattina, si è recata in visita al reparto “Pediatria” dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, diretto dal dott. Giuseppe Gramaglia. Le giocatrici con addosso cerchietti natalizi ed il capitano Francesca Cusumano vestita da Babbo Natale, accompagnati dal medico sociale del Club, il dott. Antonino Cinà e dalla mascotte “Leonida”, hanno visitato tutte le stanze del reparto, intrattenendosi con i piccoli pazienti e consegnando loro giocattoli e panettoni, quest’ultimi offerti dalla ditta “Le dolcezze della Valle dei Templi” di Maria Teresa Schembri. La squadra biancazzurra del Presidente Nino Di Giacomo, molto attiva nel sociale e nella promozione della cultura del sostegno, ha donato sorrisi e portato momenti di gioia e divertimento ai piccoli ospiti del reparto di “Pediatria”, approfittando dell’occasione per augurare una pronta guarigione ai bambini e buon lavoro agli operatori sanitari impegnati quotidianamente nel servizio di cura e assistenza. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo e partecipazione dalle giocatrici e dall’allenatore Francesco Eliseo. Continua così il percorso di responsabilità sociale della Seap Pallavolo Aragona che ha voluto dare seguito all’iniziativa di lunedì scorso con la consegna delle derrate alimentari alla “Mensa della Solidarietà” di Agrigento per contribuire a soddisfare i bisogni della gente che vive in stato di indigenza. I vertici dell’Asp di Agrigento e il dott. Giuseppe Gramaglia hanno ringraziato la Società Seap Pallavolo Aragona per la visita che dimostra l’attenzione per la città e per i piccoli ospiti ricoverati.