Open day al Plesso Garibaldi dell’Istituto comprensivo “Agrigento Centro” diretto dalla prof.ssa Anna Gangarossa.

Alunni e docenti della prestigiosa scuola agrigentina sono stati, infatti, i protagonisti di una giornata all’insegna di laboratori, galleria di lavori grafico-pittorici e plastici, testi multimediali. Performances musicali degli alunni della scuola dell'infanzia , primaria e secondaria, sono stati, inoltre, molto seguiti dai numerosi ospiti.

Coinvolgente, poi, l'orchestra musicale ed il coro degli alunni della scuola secondaria e dei docenti. Un pomeriggio,quindi, all'insegna dell'accoglienza e della valorizzazione delle competenze di tutti gli studenti. Tema conduttore della manifestazione è stato il “Mare”.

“La scuola – ha detto il dirigente scolastico Anna Gangarossa - si pone l'obiettivo di formare il cittadino consapevole e competente, in grado di interagire con gli altri e l'ambiente circostante in modo positivo e costruttivo. Quando si parla di ambiente -ha continuato - si parla anche e soprattutto del rapporto di interazione tra l'uomo e il patrimonio costiero e marittimo. Un percorso formativo articolato e stimolante che oggi – ha concluso Anna Gangarossa - ha avuto come protagonisti gli studenti e la partecipazione entusiasta delle famiglie e di diversi cittadini”.

L’iniziativa, infine, ha puntato i riflettori anche su una tematica importante il bullismo.

È stato allestito, infatti, uno spazio dove poter scrivere un pensiero e/o uno sfogo e imbucarlo in una cassettina delle lettere costruita per l’occasione. Il progetto permanente “IncludiAmoArte” in questa prima fase ha realizzato alcuni dipinti su tela che, esposti in un unico pannello, indicavano un messaggio chiaro sull’ inclusione e sulla validità del cooperative learning.

Soddisfazione per la riuscita della manifestazione è stata espressa dal Dirigente scolastico che dimostra sempre di prestare grande attenzione ai temi di scottante attualità e sensibilizzare, così, con le attività poste in essere, studenti, docenti e genitori.