Alessandra Amoroso e il suo pancione fanno cantare tutto il Teatro Antico

Taormina

Il culmine è stato quando un gruppo di fans, ha tirato fuori il nome Penelope (quello della bimba che nascerà) scritto con dei palloncini

Ha fatto cantare un teatro intero, che per l’occasione, a Taormina, era pieno in ogni ordine di posto, nonostante la gravidanza giunta già al settimo mese di gravidanza, e in attesa della piccola Penelope Maria. Una serata molto attesa dai tanti fan che dal 2009 seguono Alessandra che in quell’anno vinse la prima edizione di “Amici”.

Da allora, una continua escalation, con 11 album all’attivo e una continua crescita di fans, tanti dei quali confluiti nella sua Big Family. E ieri sera, non ha deluso i 4500 presenti, cantando tutti i suoi più grandi successi, regalando una serata di grande emozione. Il culmine è stato quando un gruppo di fans, ha tirato fuori il nome Penelope scritto con dei palloncini. Un momento che ha emozionato l’artista, a cui è partita anche qualche lacrimuccia. Per il resto tutto bene, con la Amoroso che non si è risparmiata, nonostante il suo stato, per regalare una bella serata di musica e spensieratezza ai tanti fans giunti da ogni parte della Sicilia, è non solo, con il perfetto supporto di Puntoeacapo.

