Amarcord, Pippo Baudo: le pagine de La Sicilia che raccontano l’attentato mafioso del 1991

Gallery

Era la notte tra il 2 e il 3 novembre 1991, quando un’esplosione provocata da una grossa carica di tritolo distrusse la villa di Pippo Baudo a Santa Tecla, una frazione di Acireale, in provincia di Catania. Il celebre conduttore televisivo e volto amatissimo della Rai si salvò perché aveva lasciato la villetta per recarsi a Roma, negli studi Rai per condurre Domenica In. Le pagine de La Sicilia dell’epoca

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA