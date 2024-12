Aperto il parcheggio “Famà” di piazzale Raffaello Sanzio: per ora può accogliere (gratis) 120 auto

città

Al momento ingresso consentito solo da via Imperia

E’ stata aperta al pubblico, in anticipo rispetto alla data di consegna prevista per fine gennaio, una porzione dell’area a parcheggio di piazzale Raffaello Sanzio. E’ in grado di accogliere circa centoventi automobili.

L’ingresso all’area di sosta, per ora, è consentita solo da via Imperia, attraverso un varco che permette anche ai pedoni di raggiungere gli stalli, che, in questa fase transitoria, sono utilizzabili gratuitamente.

La superficie di parcheggio disponibile, infatti, è solo una parte della grande struttura intermodale e polifunzionale, attrezzata con un’ampia zona a verde e per il fitness, su cui si stanno ancora ultimando i dettagli dei lavori di completamento.

«Anche in questa fase temporanea il parcheggio verrà presidiato da operatori dell’Amts in attesa della consegna totale dell’opera tra circa un mese – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Sergio Parisi, che stamani ha condotto un sopralluogo insieme ai tecnici – per dare seguito all’impegno del sindaco Trantino di accorciare i tempi di utilizzo delle aree di sosta per il periodo delle festività. E’ una struttura che quando verrà interamente consegnata è destinata a rimanere un fiore all’occhiello della città e anche per questo il sindaco ha voluto fosse intitolata alla memoria dell’avvocato Serafino Famà, illustre avvocato catanese ucciso dalla mafia».