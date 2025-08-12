Brunori Sas “arringa” la folla di Villa Bellini a Catania

il concerto

Ha dato i suoi frutti “L’albero delle Noci” di Brunori Sas, che dopo il terzo posto a Sanremo, 6 album e 15 anni di carriera ha trovato il consenso di tanti giovani ampliando il suo già vasto pubblico. Lo stesso artista lo ha più volte rimarcato sul palco della Villa Bellini nell’ambito del Catania Summer Fest, dove si è esibito. Più volte ha chiesto l’età dei tanti giovani presenti nelle prime file rimanendo stupito dei tanti giovani che da poco lo hanno scoperto.

Del resto Dario Brunori, da tempo è una realtà tra i cantautori Italiani, vincitore di diversi premi tra cui il prestigioso Tenco e un Nastro d’argento per la colanna sonora del film “Odio l’estate”. Ma se prima Brunori era un artista di nicchia, dopo Sanremo è la canzone dedicata alla figlia Fiammetta nata nel 2021, anche molti giovani lo hanno iniziato a seguire. E Catania non è stata da meno, infatti lunghe attese già dal primo pomeriggio per accaparrarsi le prime file e vedere da vicino l’artista.