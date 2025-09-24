Catania, operazione “Primus 2”: le foto dei 24 arrestati e i nomi di tutti gli indagati

IL BLITZ

Ecco foto e nomi degli arrestati e degli indagati nel blitz antimafia di oggi a Catania contro il clan Scalisi che ha anche sventato un omicidio l pm Fabio Saponara ha già emesso l’avviso di conclusione indagini a carico di 41 indagati. La notifica è arrivata anche in carcere ai detenuti che non sono stati raggiunti da misura. Pochi facendo un facile conto, in realtà.

L’avviso, che è il preludio della richiesta di rinvio a giudizio, ha riguardato Alfio Di Primo “Alfredo Pisciavino”, Andrea Stissi, Pietro Giuseppe Lucifora “Pietro diecimila”, Vincenzo Biondi, Angelo Armenia, Pietro Bonaventura, Antonino Bonura, Piera Bua, Pietro Castro, Vincenzo Castro, Emanuele Centamore, Antonino Garofalo, Angelo Gemellaro, Davide Intili, Agatina Liotta, Salvatore Lo Cicero, Alfio Lo Curlo, Mario Lucifora, Biagio Mannino, Francesco Mannino, Alfio Milazzo, Concetto Cristian Nicolosi, Soraja Pantò, Salvatore Randazzo, Antonio Ricceri, Carmelo Rosano, Dario Sangrigoli, Filadelfo Scafidi, Salvatore Scafidi, Alfio Scalisi, Dario Scalisi, Mario Sciacca, Pietro Schilirò, Rosario Bona, Corrado Crescimone, Antonio D’agate, Salvatore Galizia, Pietro Gambuzza, Filippo Sesta, Gianluca Sivillica.