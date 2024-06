Catania, solarium del Lungomare tutti aperti ed è “sold out” di bagnanti

Mare

Da quello del Nautico a quello di San Giovanni Li Cuti, dotato anche di scivola per disabili, le strutture sono quindi disponibili

Il mare entra a pieno regime a Catania dove tutti i solarium del lungomare (Nautico, San Giovanni Li Cuti con discesa per disabili e piazza Sciascia) sono entrati in funzione. Nelle foto di Roberto Vigilianisi la grande affluenza di persone che con un clima più che estivo non hanno giustamente voluto rinunciare ad un tuffo.

