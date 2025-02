Catania, strade colabrodo e basole sollevate dopo il maltempo: scenario da “terremoto” in piazza Roma

Viabilità

La pioggia caduta abbondantemente ha peggiorato lo stato di alcune arterie stradali già rabberciate

Tra piazza Roma e via Antonino Longo a Catania sembra esserci stato il terremoto. Le grandi basole in pietra lavica che ricoprono la strada sono state semi sollevate dal maltempo della scorsa notte.

Anche le strade vicine, come la via XX Settembre, stamattina si sono svegliate con grosse buche o con l’asfalto in frantumi: i tratti in questione sono stati transennati.

