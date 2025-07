Catania Summer Fest, il Giardino Bellini “esplode” per Lazza: parterre e tribunette gremite

Concerti

Un pubblico entusiasta e numeroso ha accolto il Locura Summer Tour 2025, sfidando il caldo torrido già dal primo pomeriggio pur di guadagnarsi un posto sotto il palco

Villa Bellini ha fatto da cornice a uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate: il concerto di Lazza. L’artista milanese ha regalato al pubblico una performance intensa, trascinante, capace di fondere energia, emozioni e grande presenza scenica.Dall’ingresso sul palco fino all’ultima nota, Lazza ha mantenuto alta la tensione emotiva, alternando i brani più recenti ai successi che lo hanno consacrato tra i protagonisti della scena urban italiana.Migliaia i presenti, tra cori, luci e cellulari alzati: uno spettacolo che ha trasformato Villa Bellini in un’arena di pura passione musicale

Il concerto da tutto esaurito, e durato due ore, è andato in scena nell'arena allestita dall'Amministrazione comunale di Catania all'interno del Giardino Bellini, con tribunette e parterre gremiti.

L’evento, prodotto da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management, rappresenta una delle tappe principali del Catania Summer Fest, la rassegna organizzata dal Comune di Catania.

Lazza – nome all’anagrafe Jacopo Lazzarini – ha offerto ai fan arrivati da tutta la Sicilia e da altre regioni uno spettacolo coinvolgente e potente, sia dal punto di vista emotivo che sonoro. Considerato uno degli esponenti più significativi della scena urban nazionale, l’artista milanese ha affrontato con professionalità anche un piccolo inconveniente tecnico in apertura, per poi riprendere il controllo del palco con l’energia e il carisma che da sempre lo contraddistinguono.

Sostenuto da un impianto luci d’impatto e visual evocativi, Lazza ha costruito un’esperienza immersiva che ha catturato il pubblico fino all’ultima nota. In scaletta si sono alternate hit come Zeri in più (Locura), Molotov, Cenere, Piove, Verdi nei viola e Fentanyl, insieme a brani ormai iconici come Re Mida, J, BBE, fino ai singoli di maggiore successo tra cui Chiagne, Gucci Ski Mask, HOT, Canzone d’odio e la toccante 100 Messaggi, tra le più attese della serata.