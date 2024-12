Catania, Trantino: «Il parcheggio di viale Sanzio e il parco annesso, in parte pronti entro Natale»

Lavori

Si cercherà, sostiene il sindaco, di agevolare chi volesse effettuare acquisti in tutta l’area di viale Veneto, via D’Annunzio e zone limitrofe

Il parcheggio di viale Raffaello Sanzio e di Parco, che dovrebbe essere intitolato all’avvocato ucciso dalla mafia Serafino Famà, sono quasi pronti. A confermarlo sui social è il sindaco di Catania Enrico Trantino.

“Stiamo ormai per completare il grande parcheggio di viale Raffaello Sanzio e del Parco Serafino Famà. Contiamo di renderlo fruibile, anche se parzialmente, prima di Natale, in modo da agevolare la sosta di chi volesse effettuare acquisti in tutta l’area di viale Veneto, via D’Annunzio e zone limitrofe.