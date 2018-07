Catania - Tanta paura alle 9,30 di stamane per gli occupanti di una Smart e di una Citroen C3. Nell'incidente che si è verificato in via Cibele a Catania, una delle due auto è finita totalmente capottata. Gli occupanti, fortunatamente, sono rimasti feriti in maniera lieve. Il sopralluogo della Polizia Municipale per stabilire la dinamica dello scontro.

Foto di Davide Anastasi