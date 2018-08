Il Catania Tango Festival chiude col "botto" e già si pensa alla prossima edizione

Catania - Sono numeri importanti quelli prodotti dalla 18^ edizione del Catania Tango Festival appena conclusa. Numeri che ancora una volta hanno consacrato la kermesse tanghera come uno dei più rilevanti Festival mondiali, di certo uno dei più amati per gli “aficionados” perché coniuga magnificamente turismo e passione per il tango.

Delegazioni di appassionati provenienti da 32 Paesi nel mondo; 15 regioni d’Italia; quasi 500 partecipanti ai corsi di perfezionamento della pratica tanghera ogni giorno; 8 coppie di ballerini, ‘stelle’ del firmamento mondiale del tango; 14 Tango Dj provenienti da tutta Europa e finanche dall’Argentina più gli allievi di un corso per Tango DJ tenutosi durante i giorni della kermesse; 2 formazioni di musica dal vivo (l'Ensamble "Mariposa" e la Tango Harmony Budapest Orchestra). E ancora, numeri da capogiro ad ogni serata della dieci giorni del Catania Tango Festival, il festival più lungo del mondo, in media 1000 persone ad ogni appuntamento con un picco di 1500 in occasione del Ferragosto.

“Questa 18^ edizione – ha dichiarato Elena Alberti – presidente di CaminitoTango, l’Associazione culturale organizzatrice del Festival- è andata oltre le nostre più rosee aspettative considerando il periodo di crisi generale. La nostra soddisfazione più grande è l’aver appreso che ormai ci sono degli habituè della nostra manifestazione, cosa che la dice lunga sulla bontà di questo Festival e sull’offerta anche turistica che negli anni abbiamo saputo creare. Parlando dei numeri, in alcuni casi abbiamo battuto dei record già alti lo scorso anno, in altri abbiamo equiparato la stessa cifra. Sono dati eccezionali! Siamo molto soddisfatti – conclude - perché questo successo va a coronare un magnifico anno di lavoro”.

Conclusa la 18° edizione, il direttore artistico, Angelo Grasso, pensa già alla 19°. Confermata la data dal 9 al 18 agosto 2019.

LA NOTIZIA DEL 19° CATANIA TANGO FESTIVAL

L’anno prossimo, conferma Grasso, vedrà per la prima volta la presenza al Festival di Fabian Salas e Lola Diaz. Fabian Salas assieme a Gustavo Naveira è considerato uno degli innovatori della tradizione del Tango Argentino contemporaneo: “Smaltita l’adrenalina, ritorneremo subito al lavoro per la prossima edizione, che richiede un intero anno di impegno intenso. È nostra intenzione elaborare di anno in anno un vasto e qualitativamente valido programma culturale sul tango”.

GLI APPUNTAMENTI DEL WEEK END

Poiché il pubblico di appassionati di tango è davvero irriducibile Caminito Tango Catania non si fermerà neanche questa settimana, anche per permettere a chi ha qualche giorno in più di ferie di godersi le bellezze dei luoghi, ovviamente a ritmo di tango: si riparte subito martedì 21 al Marè, sul lungo mare di Acicastello, sabato 24 agosto si balla alla Plaza del Lido azzurro e domenica 25 agosto ancora in pista in piazza Duomo, ad Acireale, per un evento patrocinato dal comune in perfetto connubio Tango&Barocco.

Foto di Michele Maccarrone