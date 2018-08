Odissea per raggiungere la Playa corsia di viale Kennedy trasformata in fiume

Catania - Giornata di passione oggi per i numerosi utenti dei lidi della Playa di Catania. Per ragioni ancora non chiarite dal Comune di Catania, la corsia di viale Kennedy, direzione Siracusa, si è ritrovata allagata. Un vero e proprio torrente che ha reso la corsia del tutto impraticabile.

Sul posto gli operatori del Comune, della Multiservizi e gli agenti dei Vigili del Fuoco che stanno cercando di ripristinare una situazione di normalità. L’assessore comunale alla Protezione Civile Alessandro Porto ha reso noto che si sta provvedendo al deflusso meccanico delle acque e che l' emergenza dovrebbe rientrare al più presto. La Polizia Municipale presidia sul posto per le necessarie deviazioni e raccomanda agli automobilisti di intraprendere percorsi alternativi.

Foto di Santi Zappalà