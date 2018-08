Tre anziani feriti in uno scontro frontale a S. G. Galermo: una donna in prognosi

Catania - Violento scontro frontale nel primo pomeriggio a San Giovanni Galermo. Tutti anziani, tre complessivamente, gli occupanti delle due auto che si sono scontrate frontalmente: il bilancio è di altrettanti feriti, di cui uno in condizioni più serie. L'incidente in cui sono rimaste coinvolte una Fiat 500 e un'utilitaria della Pegeout si è verificato lungo la rampa di immissione della tangenziale, all'altezza di San Giovanni Galermo. Una coppia di coniugi era a bordo di un'auto, una donna a bordo dell'altra. E' stata quest'ultima ad aver la peggio: è stata soccorsa dal 118 e trasportata al Garibaldi centro, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Foto di Santi Zappalà