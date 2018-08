Giarre, inseguimento nel centro storico: fermati due centauri

Inseguimento con tamponamento e scene da real tv ieri a tarda sera, in pieno centro storico a Giarre. Due giovani in sella ad una moto di grossa cilindrata non si sarebbero fermati all’alt imposto da una pattuglia dell’Arma in piazza Duomo.

Immediatamente è scattato un pauroso inseguimento lungo la via Callipoli fin quando i due, seguiti da brevissima distanza dalla gazzella dell’Arma, sono stati bloccati e arrestati, al termine di una colluttazione tra i militari e due giovani, entrambi di Giarre, noti alle forze dell’ordine, davanti a numerosi passanti che hanno assistito sbigottiti alla scena. Sul posto sono poi confluite altre pattuglie di rincalzo che hanno cinturato la zona bloccando i due.

Relativamente alla dinamica dell’accaduto, ancora ci sono molti punti oscuri. Pare che i due poco prima avessero avuto una discussione animata con altre persone e, transitando davanti al posto di controllo in piazza Duomo, non si sarebbero fermati poiché a bordo di una moto priva di targa e assicurazione. I due fuggitivi, come detto, tra non poche difficoltà, sono stati poi ammanettati e condotti in caserma. Al termine degli adempimenti, sono stati arrestati con l’accusa di lesioni, oltraggio, resistenza e danni. Entrambi sono stati condotti, su disposizione del magistrato di turno, agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo programmato per domani alle 9.30.