Incendio in una casa a Paternò: morti due cagnolini, salva la padrona

Paternò (Catania) - Poco dopo le 12,00 di questa mattina la squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Paternò, è intervenuta in via Cuneo per un incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione al primo piano e che si è poi propagato anche ad un locale di sgombero sul terrazzo. L'incendio è divampato in una stanza adibita a cucina alimentata con un bombola di GPL, che comunque non è scoppiata. Salva l'anziana proprietaria dell'appartamento, che era fuori al momento dell'incendio: con lei uno dei suoi tre cagnolini; gli altri due purtroppo sono morti tra le fiamme.

Si sta cercando di accertare la causa del rogo: forse una perdita di gas che avrebbe provocato una deflagrazione di una miscela aria-gas. Ma resta ancora tutto da verificare. Intanto l' abitazione è stata dichiarata inagibile; il calore prodotto dall'incendio, anche a causa della notevole quantità di masserizie accumulate all'interno della casa, ha provocato dei danni strutturali al solaio. Sul posto anche personale vigile del fuoco dalla Sede Centrale di Catania con autobotti di rincalzo, autoscala e carro aria, oltre ai militari dell'Arma dei Carabinieri, Polizia Municipale e i tecnici comunali per gli adempimenti di competenza.