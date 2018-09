Rischio caduta calcinacci su ponte Circonvallazione di Caltagirone

Caltagirone (Catania) - Nel pomeriggio di oggi la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Caltagirone è intervenuta per la rimozione di alcuni calcinacci sul ponte della Circonvallazione di Viale Torre dei Genovesi in zona Altobasso, sul territorio del Comune di Caltagirone. Il delicato intervento è stato necessario per garantire la pubblica e privata incolumità in corrispondenza di quel tratto stradale.