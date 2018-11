Catania, sigilli a sala scommesse a Cibali inaugurata da neomelodico

Catania - Scommesse clandestine in una sala nel quartiere catanese di Cibali. Gli agenti della squadra amministrativa della Polizia di Catania non hanno scoperto soltanto questo: i controlli nella sala scommesse di via Michele Cantone, sono scattati dopo l'acquisizione di notizie relative al concerto, non autorizzato, di un cantante neomelodico, avvenuto nella stessa via in cui si trova l'esercizio (pare che fosse stato chiamato proprio per inaugurare il locale).

Le indagini avviate hanno consentito di appurare la raccolta abusiva di scommesse, attraverso computer che facilitavano l'accesso on line su piattaforme prive della necessaria concessione dell' amministrazione dei Monopoli di Stato. Inoltre, accertato che il gestore il pregiudicato B.G., non disponeva della prevista licenza, gli agenti hanno posto i sigilli penale ai locali dell' intera sala scommesse e hanno denunciato il gestore per il reato di esercizio abusivo e organizzazione di pubbliche scommesse.



In un angolo del locale, poi è stato anche scoperto un chiosco bar, anch'esso abusivo, per il quale si sta procedendo a termini di legge.